2019-06-15T23:22:30+03:00
Происшествия

Вологодского пенсионера, нарушившего ПДД, сбил насмерть Форд

Мужчина неожиданно появился на трассе в неположенном месте, хотя недалеко была расположена зебра
Евдокия САХАРОВА
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Пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила КП-Вологда о трагедии, которая произошла сегодня в 9 утра на 39 километре трассы Вологда - Медвежьегорск. Пожилой мужчина 1947 года рождения по какой-то причине решился переходить трассу не по пешеходному переходу. Водитель "Форд Мондео" среагировать вовремя не успел, хотя пытался уйти от столкновения. По его словам пешеход появился внезапно. Пенсионер скончался еще до приезда скорой. Обстоятельства дела выясняются специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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