2019-06-15T17:36:29+03:00
Происшествия

В центре Вологды рейсовый автобус въехал в Мерседес с прицепом

На перекрестке Октябрьской и Ленинградской в ДТП попали автобус "Олимп" и "Мерседес Бенц"
Евдокия САХАРОВА
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В 15 часов дня в минувшую пятницу на пересечении Октябрьская-Ленинградская не смогли разъехаться автобус и авто с прицепом. Автомашины ехали по направлению к Октябрьской улице, на перекрестке "Олимп" задел "Мерседес". Автобусу пришлось прервать свой рейс - он получил сильные повреждения. Из людей никто не пострадал. На некоторое время на месте ДТП образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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