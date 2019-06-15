В центре Вологды рейсовый автобус въехал в Мерседес с прицепом

СЕГОДНЯ 17:36 2019-06-15T17:36:29+03:00

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В 15 часов дня в минувшую пятницу на пересечении Октябрьская-Ленинградская не смогли разъехаться автобус и авто с прицепом. Автомашины ехали по направлению к Октябрьской улице, на перекрестке "Олимп" задел "Мерседес". Автобусу пришлось прервать свой рейс - он получил сильные повреждения. Из людей никто не пострадал. На некоторое время на месте ДТП образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU