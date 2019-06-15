2019-06-15T14:21:55+03:00
Происшествия

В Вологде водитель на "зубиле" снес женщину, она в реанимации

Вечером в районе улицы Можайского, дом 70 произошла трагедия
Евдокия САХАРОВА
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Пресс-служба УМВД сообщила, что в минувшую пятницу произошло серьезное ДТП: на улице Можайского водитель ВАЗ 2114 сбил 58-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина направлялась в сторону Конева.

Пострадавшая соблюдала ПДД. Медики доставили ее в реанимацию. Причины ДТП устанавливаются специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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