Мать, не выплатившую 790 894 рубля 20 копеек своим детям, кинут в тюрьму

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-15T14:11:56+03:00

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Десять лет назад 36-летнюю жительницу Белозерского района лишили родительских прав. На данный момент, двоих ее детей воспитывает опекун. По постановлению суда мать должна выплачивать треть своего заработка за месяц на содержание детей. По документам, алименты были выплачены лишь однажды, семь лет назад.

Таким образом, женщина задолжает своим детям на 22 марта 2019 года 790 894 рублей 20 копеек. В прошлом году ее уже арестовывали на 12 суток за неуплату алиментов, но на должницу это не повлияло. В центре занятости она не зарегистрирована как безработная, да и вообще туда не обращалась. На нерадивую мать завели уголовное дело, женщина пожаловалась, что не смогла найти работу. Белозерский районный суд назначил подсудимой 7 месяцев в колонии-поселении. Приговор еще может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU