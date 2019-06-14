18 автобусов с наклоном кузова прибыли в Череповец

СЕГОДНЯ 19:30 2019-06-14T19:30:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Новые автобусы, работающие на метане, прибыли в город металлургов. По словам водителей, ведут себя на дороге мягко, управляемость хорошая. Для большего удобства кузов спроектирован с небольшим уклоном (7 градусов) в сторону дверей, есть крепления для инвалидных колясок и аппарель. Транспорт низкопольный - для комфорта маломобильных пассажиров. По заверению производителей, автобусы достаточно тихие.

На линию новые ЛиАЗы выедут 7 июля. Им еще предстоит пройти приемочную комиссию и процедуру передачи, регистрации, установку навигации и оформление страховок. Из областного бюджета на них потратили 179 000 000 рублей.

Сейчас по городу курсируют автобусы середины 90-х и некоторые модели конца 2000.

ИСТОЧНИК KP.RU