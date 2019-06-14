2019-06-14T19:17:44+03:00
Авто

За скрученный пробег недобросовестный вологжанин заплатит 761 000 рублей

Вологодский предприниматель продал машину со скрученным пробегом, в итоге проиграл в суде
Евдокия САХАРОВА
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Арбитражный суд Вологодской области вынес решение по делу о скрученном пробеге. Еще в ноябре 2017 житель Курской области купил у вологжанина микроавтобус Мерседес за 2 500 000 рублей. Позже покупатель выяснил, что пробег его свежеприобретенного авто составляет не 76 тысяч километров, а 194 тысячи (цифры установили в сервисном центре)!

Обманутый покупатель пытался созвониться с продавцом, но тот на звонки не отвечал. Мужчина обратился в суд. Вологжанин не согласился с обвинениями: заявил, что после истечении гарантии пробег уже ни на что не влияет. Тем не менее, суд постановил выплатить 761 000 рублей обманутому покупателю плюс расходы по уплате госпошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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