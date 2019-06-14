Бывшие школьники газелями вывозили металл с череповецких дач

СЕГОДНЯ 19:04 2019-06-14T19:05:42+03:00

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В полицию поступило несколько сообщений от дачников об исчезнувших с их участков металлических приспособлений. По сообщению УМВД по Череповцу, кражи были совершены в районе фанеро-мебельного комбината. Как преступники и предполагали, хозяева не сразу заметили пропажу, дачи посещают нерегулярно.

Полицейские решили проверять выезжающие с дачных кооперативов машины. Сотрудникам ППС удалось задержать автомобиль "ГАЗель" - двое 19-летних парней везли подозрительные металлические изделия. Подозреваемых задержали. Следствие установило их причастность к 4 кражам на дачных участках. Ущерб оценивается в 15 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба". Молодые люди могут на 5 лет попасть за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU