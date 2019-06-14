Простейшей схемой мошенники обманули череповчан на полмиллиона рублей за день

СЕГОДНЯ 18:52 2019-06-14T18:53:06+03:00

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Элементарная схема обмана состоит в следующем: жертве поступает телефонный звонок якобы из банка и ей сообщают, что карта заблокирована, необходимо продиктовать все данные. На такую удочку попались, как минимум, 12 череповчан. Максимальная сумма, которую увели у одного человека, составила 200 000 рублей. Всего ущерб оценивается в 500 000 рублей.

Полиция просит горожан быть бдительными и рассказывать знакомым как избежать подобной потери средств. Если вам поступают подобные звонки - это мошенники, а убедиться в состоянии банковской карты можно лично или по официальному телефону банка. Никогда нельзя называть никаких секретных данных банковских карт. Не стоит и отвечать и перезванивать на неизвестные номера.

ИСТОЧНИК KP.RU