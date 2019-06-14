2019-06-14T18:37:12+03:00
Происшествия

Пьяный череповчанин заколол брата сразу после похорон матери

40-летние мужчины что-то не поделили между собой
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшую среду произошла семейная драма, обернувшаяся трагедией. Ночью в квартире расположенной на проспекте Победы,111 в городе металлургов поссорились сводные братья: 46-летний мужчина полоснул кухонным ножом 40-летнего родственника. Сообщается, что череповчане находились в состоянии алкогольного опьянения. Раненный мужчина скончался в карете скорой помощи. Подозреваемый вызвал медиков и самостоятельно сдался полиции, оказалось, что братья только недавно похоронили мать, что-то не поделили.

По сообщению пресс-службы областного СУ СК РФ, на данный момент ведется расследование уголовного дела по статье убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшие школьники газелями вывозили металл с череповецких дач
Простейшей схемой мошенники обманули череповчан на полмиллиона рублей за день
Четыре вологжанина перевернулись на моторке на карельском озере
Потерявшийся в Шексне подросток найден утонувшим
Вандалы испортили несколько шатров в центре Вологды
В Вологде ищут 16-летнюю девушку, ушедшую из дома
В Вологде преобразился Пионерский сквер
Сегодня в Вологде стартует фестиваль "Город ремесел"
В Прилуках и Молочном реализуют "Народный бюджет ТОС"
Из-за неисправной электропроводки сгорели две бани
В центре Вологды во дворе разбросали мусор и подожгли
19-летняя ярославна может уехать на 20 лет за наркотики
Оперативники выследили череповчанина, воспользовавшегося найденной кредиткой
Череповец готовит новый туристический маршрут
Вологодское мороженое смогут попробовать в Африке
Педофила из Череповца, развратившего 4-летнюю малышку, осудили на 8 лет
Город металлургов обзаведется новым бассейном
В Череповце появится общедоступный скалодром и веревочный парк
Стометровый бутерброд с маслом был уничтожен за считанные минуты
Два раза в месяц можно полюбоваться вечерней Вологдой с колокольни Софийского собора
В Вологде горел частный дом
Женщина за рулем устроила аварию на дороге Вологда - Новая Ладога
Дебош устроила пара вологжан в кафе на Конева
Крыса застряла в окне детского садика в Череповце
Движение в центре Вологды ограничат в День России
Стали известны подробности ДТП на улице Ленинградской в Вологде
Тракторист на "Беларусе" наехал на мужчину
Стала известна программа празднования Дня России в Вологде