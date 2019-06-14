Пьяный череповчанин заколол брата сразу после похорон матери

СЕГОДНЯ 18:37 2019-06-14T18:37:12+03:00

40-летние мужчины что-то не поделили между собой

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В минувшую среду произошла семейная драма, обернувшаяся трагедией. Ночью в квартире расположенной на проспекте Победы,111 в городе металлургов поссорились сводные братья: 46-летний мужчина полоснул кухонным ножом 40-летнего родственника. Сообщается, что череповчане находились в состоянии алкогольного опьянения. Раненный мужчина скончался в карете скорой помощи. Подозреваемый вызвал медиков и самостоятельно сдался полиции, оказалось, что братья только недавно похоронили мать, что-то не поделили.

По сообщению пресс-службы областного СУ СК РФ, на данный момент ведется расследование уголовного дела по статье убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU