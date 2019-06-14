Четыре вологжанина перевернулись на моторке на карельском озере

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-14T17:42:54+03:00

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В Карелии, в Пудожском районе отдыхали четыре вологжанина - мужчины из Верховажского района.

На озере Водлозеро поднялась волна - но это не остановило смельчаков. Они отправились на моторке сначала на один из островов, а затем к восточному побережью. Там и случилась нештатная ситуация.

Как сообщает следком Карелии, ЧП случилось в ночь на 12 июня.

Четверо мужчин перевернулись на моторке в Водлозеро. Один мужчина смог добраться до одного из островов, где его нашел рыбак. Еще трое вологжан до сих пор не найдены.

На место ЧП выехали родственники пропавших. Обысканы острова, но людей не было обнаружено. Сейчас поиски продолжаются, главным образом на воде.

В поисках принимают участие более 20 человек. Кроме того, к поискам подключили семь единиц техники. Как пишут волонтеры, работы продлятся еще несколько дней, поскольку погода позволяет. Затем придется ждать, пока тела не поднимутся сами.

ИСТОЧНИК KP.RU