2019-06-14T14:21:30+03:00
Происшествия

Вандалы испортили несколько шатров в центре Вологды

Полиция изучает записи видеокамер
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В центре Вологды вандалы испортили палатки, которые установлены для фестиваля "Город ремесел".

Полиция пытается вычислить вандалов. Для этого тщательно изучаются записи камер наблюдения, которые установлены в рамках проекта "Безопасный город".

Инцидент произошел 13 июня. Вандалы порезали и сломали несколько палаток: алюминиевые ножки были сломаны у пяти палаток, семь палаток оказались изрезаны. Дирекция праздников Вологды, владелец шатров, заявила о ЧП полицию.

Сейчас часть испорченных шатров разобрана, другая - отремонтирована. Материальный ущерб будет определен.

«Одну палатку пришлось демонтировать, так как она не подлежит использованию. Пять мастеров, которые должны были размещаться в ней, заняли места на ярмарке в палатках на Кремлевской площади. Ремонт всех шатров будем проводить после завершения фестиваля, - приводит слова руководителя Дирекции праздников Вологды Галины Цыпкус сайт Вологда. РФ.

Ярмарка мастеров открылась сегодня утром и будет работать до 20.00. На торговых рядах свои изделия выставляют порядка 350 мастеров из разных городов и стран. Торжественное открытие фестиваля состоится в 18.00 на Кремлевской площади. Концерт дадут оркестр «Перезвоны» и вокальная группа «Пятеро».

Конкурсные работы участников фестиваля выставляются в залах Юго-Западной башни Вологодского кремля, их 15 и 16 июня могут посмотреть все желающие бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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