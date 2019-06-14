В Вологде ищут 16-летнюю девушку, ушедшую из дома
Она пропала 5 июня
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В Вологде 16-летняя девушка ушла из дома 5 июня, ее ищут полиция и волонтеры.
Валерия проживала по адресу: улица Судоремонтная, 42-а. Однако она ушла из дома 5 июня, и с тех пор от нее не было вестей. Информацию об этом распространяют волонтеры ПСО «Ты не один».
Девушка была одета в футболку, голубой джинсовый комбинезон с шортами.
Обута в серые кроссовки.
При себе имела черный рюкзак,на котором нанесен рисунок - зеленый лист. В нем были документы и телефон.
Все, кто имеет информацию о местонахождении Валерии: просьба сообщить по телефонам 102 — полиция, 8–911–505–68–98 — волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU