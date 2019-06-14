2019-06-14T14:03:26+03:00
Происшествия

В Вологде ищут 16-летнюю девушку, ушедшую из дома

Она пропала 5 июня
Иван Чухнин
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологде 16-летняя девушка ушла из дома 5 июня, ее ищут полиция и волонтеры.

Валерия проживала по адресу: улица Судоремонтная, 42-а. Однако она ушла из дома 5 июня, и с тех пор от нее не было вестей. Информацию об этом распространяют волонтеры ПСО «Ты не один».

Девушка была одета в футболку, голубой джинсовый комбинезон с шортами.

Обута в серые кроссовки.

При себе имела черный рюкзак,на котором нанесен рисунок - зеленый лист. В нем были документы и телефон.

Все, кто имеет информацию о местонахождении Валерии: просьба сообщить по телефонам 102 — полиция, 8–911–505–68–98 — волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшие школьники газелями вывозили металл с череповецких дач
Простейшей схемой мошенники обманули череповчан на полмиллиона рублей за день
Пьяный череповчанин заколол брата сразу после похорон матери
Четыре вологжанина перевернулись на моторке на карельском озере
Потерявшийся в Шексне подросток найден утонувшим
Вандалы испортили несколько шатров в центре Вологды
В Вологде преобразился Пионерский сквер
Сегодня в Вологде стартует фестиваль "Город ремесел"
В Прилуках и Молочном реализуют "Народный бюджет ТОС"
Из-за неисправной электропроводки сгорели две бани
В центре Вологды во дворе разбросали мусор и подожгли
19-летняя ярославна может уехать на 20 лет за наркотики
Оперативники выследили череповчанина, воспользовавшегося найденной кредиткой
Череповец готовит новый туристический маршрут
Вологодское мороженое смогут попробовать в Африке
Педофила из Череповца, развратившего 4-летнюю малышку, осудили на 8 лет
Город металлургов обзаведется новым бассейном
В Череповце появится общедоступный скалодром и веревочный парк
Стометровый бутерброд с маслом был уничтожен за считанные минуты
Два раза в месяц можно полюбоваться вечерней Вологдой с колокольни Софийского собора
В Вологде горел частный дом
Женщина за рулем устроила аварию на дороге Вологда - Новая Ладога
Дебош устроила пара вологжан в кафе на Конева
Крыса застряла в окне детского садика в Череповце
Движение в центре Вологды ограничат в День России
Стали известны подробности ДТП на улице Ленинградской в Вологде
Тракторист на "Беларусе" наехал на мужчину
Стала известна программа празднования Дня России в Вологде