В Вологде ищут 16-летнюю девушку, ушедшую из дома

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-14T14:03:26+03:00

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В Вологде 16-летняя девушка ушла из дома 5 июня, ее ищут полиция и волонтеры.

Валерия проживала по адресу: улица Судоремонтная, 42-а. Однако она ушла из дома 5 июня, и с тех пор от нее не было вестей. Информацию об этом распространяют волонтеры ПСО «Ты не один».

Девушка была одета в футболку, голубой джинсовый комбинезон с шортами.

Обута в серые кроссовки.

При себе имела черный рюкзак,на котором нанесен рисунок - зеленый лист. В нем были документы и телефон.

Все, кто имеет информацию о местонахождении Валерии: просьба сообщить по телефонам 102 — полиция, 8–911–505–68–98 — волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU