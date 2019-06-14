В Вологде преобразился Пионерский сквер

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-14T11:50:31+03:00

Открытие его намечено на 21 июня

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В Вологде реконструировали Пионерский сквер - уголок города на пересечении улицы Зосимовской и Советского проспекта преобразился.

Как подрядчик реализовал проект проверил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

- Длительное время сквер не использовался - фонтан сломан, разбиты дорожки. Была поставлена задача полностью перепланировать пространство, - сообщил мэр Сергей Воропанов.

В результате в сквере брусчаткой выложены дорожки, засеян газон, высажены и кустарники - появилась живая изгородь. Установлена урны.

- Работы еще не завершены, предстоит установить скамейки и фонари, закончить благоустройство», - отметил Сергей Воропанов.

Интересно, что при планировке территории учитывались "народные тропы" - именно там пролегли дорожки из брусчатки.

Работы проведены с учетом имеющихся зеленых насаждений - ни однодерево не пострадало.

Вместо демонтированного фонтана оборудована площадка из брусчатки в виде щита со звездой в центральной части. Также в парке проведена электрика, предстоит установить четыре фонаря. Ограждение между зеленой зоной и тротуаром убрали со стороны Советского проспекта, на его месте высажены кустарники, газоны засеяны с помощью технологии гидропосева.

Добавим, что на мраморный постамент в центре сквера уже установлен бюст участнику Великой Отечественной войны, дважды Герою Советского Союза Александру Клубову по инициативе его родственников. Торжественное открытие нового памятника и в целом общественного пространства намечено на 21 июня, сообщает пресс-служба Администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU