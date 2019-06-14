2019-06-14T11:27:22+03:00
Общество

Сегодня в Вологде стартует фестиваль "Город ремесел"

Открытие пройдет на Кремлевской площади
Иван Чухнин
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Сегодня стартует VI Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город ремесел». Открытие фестиваля состоится 14 июня в 18.00 на Кремлевской площади.

Его участниками станут мастера из более чем 40 регионов России и 6 зарубежных стран: Германии, Армении, Узбекистана, Болгарии, Эстонии, Белоруссии.

Многие из них представили конкурсные работы по восьми номинациям: «Женские ремесла. Костюм», «Женские ремесла», «Валенки и валяные изделия», «Гончарные изделия. Керамика», «Кузнецы и ювелиры», «Роспись по дереву и бересте», «Хранить традиции», «Художественная обработка дерева, столярное и токарное дело, плетение из традиционных материалов».

В этом году Вологодский музей-заповедник предоставил просторный зал Юго-Западной башни Кремля для размещения работ мастеров. Их в этом году будет 652, это практически вдвое больше, чем в прошлом году.

- Уровень работ крайне высок, каждая работа займет свое место в выставочном зале. Так будет удобнее для жюри, которое оценит конкурсные работы, и для вологжан, которые захотят посмотреть изделия мастеров. Вход на нее будет свободным для всех желающих», - говорит директор «Центра культурного развития Вологды» Михаил Манык.

Выставка будет работать в Юго-Западной башне Вологодского кремля 15 и 16 июня. Вход - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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