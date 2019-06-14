В Прилуках и Молочном реализуют "Народный бюджет ТОС"

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-14T11:08:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Реализация проекта «Народный бюджет ТОС» стартовала в селе Молочном и Прилуках .

Работы по благоустройству территорий начнутся уже на этой неделе. В Вологде этот проект воплощается впервые. Это продолжение инициативы губернатора Олега Кувшинникова, которая уже несколько лет с успехом реализуется в районах Вологодской области. Каждый ТОС получил возможность за муниципальные средства благоустроить общественные пространства на своей территории.

- Уверен, что наш опыт будет удачным, и следующем году продолжим этот проект, - прокомментировал Глава Вологды Юрий Сапожников.

В селе Молочное будет обновлена площадка между домами № 11 и № 15 на улице Шмидта. Именно здесь проводятся новогодние и масленичные гулянья. Так что за ремонт этого пространства проголосовало большинство местных жителей.

Здесь будет установлен детский игровой комплекс, уличные тренажеры, появятся освещение, скамейка и урны.

На реализацию проектов ТОС «Молочное» получил 1 млн рублей из городского бюджета.

Также в этом году будет благоустроена территория рядом с прудом на ул. Строителей, с такой инициативой выступил ТОС «Прилуки». Проектом предусмотрено устройство площадки и тротуара из тротуарной плитки, берегоукрепление водоема на примыкающем к этой территории участке берега, монтаж ограждения, обустройство пешеходного перехода, установка скамеек и урн. На эти цели также выделен 1 млн рублей.

Практику, которая успешно реализуется в регионе, Вологда подхватила впервые по решению Мэра Сергей Воропанова. В этом году по программе «Народный бюджет ТОС» будет реализовано 37 инициатив микрорайонов. На это из бюджета города выделено 36 млн рублей. Каждый ТОС получил от 500 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.

На данный момент к реализации проекта уже приступил ТОС «Центральный», его проект представляет собой реконструкцию стадиона у школы №5, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU