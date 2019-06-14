В центре Вологды во дворе разбросали мусор и подожгли
Пострадала иномарка
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В центре Вологды произошел пожар. О возгорании на улице Ветошкина, 105 сообщили по телефону в 4:09 утра 14 июня.
Две пожарные машины были на месте происшествия уже через несколько минут.
Пять минут потребовалось, чтобы справиться с огнем.
Во дворе дома горел раскиданный мусор, а также стоящий рядом автомобиль «Форд Маверик».
В результате у иномарки повреждено лакокрасочное покрытие заднего бампера, багажника, расплавлена правая задняя фара.
Названа причина ЧП - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU