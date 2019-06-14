2019-06-14T10:44:31+03:00
Происшествия

В центре Вологды во дворе разбросали мусор и подожгли

Пострадала иномарка
Иван Чухнин
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В центре Вологды произошел пожар. О возгорании на улице Ветошкина, 105 сообщили по телефону в 4:09 утра 14 июня.

Две пожарные машины были на месте происшествия уже через несколько минут.

Пять минут потребовалось, чтобы справиться с огнем.

Во дворе дома горел раскиданный мусор, а также стоящий рядом автомобиль «Форд Маверик».

В результате у иномарки повреждено лакокрасочное покрытие заднего бампера, багажника, расплавлена правая задняя фара.

Названа причина ЧП - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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