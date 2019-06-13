19-летняя ярославна может уехать на 20 лет за наркотики

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-13T14:19:22+03:00

В Заягорбском районе Череповца специалисты по обороту наркотиков задержали девушку, которая хранила у себя в сумке 14,289 грамма метилэфедрона

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По сообщению пресс-службы УМВД по Череповцу, была задержана девушка из Ярославля, которая причастна к распространению наркотиков через "закладки". В присутствии понятых при личном досмотре у девушки обнаружили в сумке 25 свертков, в которых оказался метилэфедрон массой 14,289 грамма.

19-летняя ярославна приехала в Череповец для сбыта наркотиков, начала снимать квартиру в июне. В жилом помещении обнаружили инструменты для расфасовки запрещенных веществ.

Подозреваемая помещена в изолятор, на нее возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". За такое могут отправить за решетку на 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU