19-летняя ярославна может уехать на 20 лет за наркотики
По сообщению пресс-службы УМВД по Череповцу, была задержана девушка из Ярославля, которая причастна к распространению наркотиков через "закладки". В присутствии понятых при личном досмотре у девушки обнаружили в сумке 25 свертков, в которых оказался метилэфедрон массой 14,289 грамма.
19-летняя ярославна приехала в Череповец для сбыта наркотиков, начала снимать квартиру в июне. В жилом помещении обнаружили инструменты для расфасовки запрещенных веществ.
Подозреваемая помещена в изолятор, на нее возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". За такое могут отправить за решетку на 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU