2019-06-13T14:14:10+03:00
Происшествия

Оперативники выследили череповчанина, воспользовавшегося найденной кредиткой

В полицию обратилась женщина, у которой после потери банковской карты со счета исчезло 10 000 рублей
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Евдокия САХАРОВА
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Череповчанка 1949 г.р. написала заявление в полицию по случаю пропажи 10 тысяч рублей с карты. По словам женщины, сразу после того, как она обнаружила, что потеряла банковскую карту, она обратилась в банк. Были подозрения, что карточка была потеряна около отделения банка. Оперативники нашли свидетелей, изучили видеозаписи с камер - обнаружили подозреваемого. Мужчина ездил на машине и совершал покупки по карте с бесконтактной оплатой - пин-код не требовался.

Вскоре по ориентировке сотрудники ГИБДД задержали автомобиль с подозреваемым. Молодой человек 1994 года рождения сознался в совершении преступления. На него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Он может оказаться за решеткой на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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