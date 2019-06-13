Оперативники выследили череповчанина, воспользовавшегося найденной кредиткой

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-13T14:14:10+03:00

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Череповчанка 1949 г.р. написала заявление в полицию по случаю пропажи 10 тысяч рублей с карты. По словам женщины, сразу после того, как она обнаружила, что потеряла банковскую карту, она обратилась в банк. Были подозрения, что карточка была потеряна около отделения банка. Оперативники нашли свидетелей, изучили видеозаписи с камер - обнаружили подозреваемого. Мужчина ездил на машине и совершал покупки по карте с бесконтактной оплатой - пин-код не требовался.

Вскоре по ориентировке сотрудники ГИБДД задержали автомобиль с подозреваемым. Молодой человек 1994 года рождения сознался в совершении преступления. На него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Он может оказаться за решеткой на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU