2019-06-13T13:21:38+03:00
Общество

Череповец готовит новый туристический маршрут

Уже в июле можно будет изучить маршрут на официальном сайте города
Евдокия САХАРОВА
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Советский проспект в Череповце обзавелся несколькими новыми туристическими объектами. Около Красноармейской площади разместили интерактивная карта города, нарисованную учениками местной художественной школы. На карте указан QR-код - ссылка ведет на скачивание мобильного приложения, разработанного учениками технопарка «Кванториум»: дети представили исторические здания проспекта в трехмерном виде.

Далее по маршруту встречается новый арт-объект "Череповецкий купец": его установили на средства предпринимателей.

Заканчивается экскурсия во дворике будущего музея археологии. На данный момент, организаторы еще продумывают, как обеспечить местами для отдыха и перекуса новый туристический маршрут. Уже на Советском проспекте отмечают появление новых скамеек с цветами и табличек на зданиях, поясняющих их историю.

На этот год запланировано и преображение дворика художественного музея, обустройство Верещагинского квартала, редизайн сквера на площади Милютина и территории за кинотеатром «Рояль-вио» - ожидается появление там сквера поэтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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