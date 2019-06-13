Вологодское мороженое смогут попробовать в Африке
Олег Кувшинников посетил открытие нового цеха на предприятии «Вологодское Мороженое»
-Фото: Евдокия САХАРОВА
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На предприятии «Вологодское Мороженое» открыли новый цех по фасовке готовой продукции. Это позволит увеличить объемы производства и освоить новые заграничные рынки. В ассортименте уже 250 наименований мороженого, а также особый сорт «Вологодский пломбир», он готовится только из местного высококлассного молока.
На данный момент за месяц из России уезжает 400 тонн Вологодского мороженого: Израиль, Китай, страны Африки. Увеличение мощности производства позволит насытить иностранные рынки Вологодской продукцией - количество заграничных потребителей потрясает.
ИСТОЧНИК KP.RU