Педофила из Череповца, развратившего 4-летнюю малышку, осудили на 8 лет

СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-13T12:43:26+03:00

33-летний мужчина домогался дочери своей знакомой, пока они были у него в гостях

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Череповчанина осудили по статье 132 УК РФ часть 4 пункт "б" на 8 лет лишения в колонии строгого режима. Следствие установило, что в декабре 2018 мать с девочкой пришли в гости к знакомым. Пока женщина общалась на кухне с подругой, 33-летних хозяин квартиры совершил с 4-летней малышкой действия сексуального характера.

Девочка рассказала матери о том что случилось с ней и дядей на следующий день. Женщина обратилась в полицию, мужчину заключили под стражу - он признал вину.

Специалисты общались с ребенком (его сопровождал психолог) в "Зеленой комнате" - помещение для несовершеннолетних над которыми совершили насилие. Предполагается, что комната помогает создать доверительную обстановку и снизить травмирование при допросе.

ИСТОЧНИК KP.RU