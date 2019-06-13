2019-06-13T12:43:26+03:00
Происшествия

Педофила из Череповца, развратившего 4-летнюю малышку, осудили на 8 лет

33-летний мужчина домогался дочери своей знакомой, пока они были у него в гостях
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Череповчанина осудили по статье 132 УК РФ часть 4 пункт "б" на 8 лет лишения в колонии строгого режима. Следствие установило, что в декабре 2018 мать с девочкой пришли в гости к знакомым. Пока женщина общалась на кухне с подругой, 33-летних хозяин квартиры совершил с 4-летней малышкой действия сексуального характера.

Девочка рассказала матери о том что случилось с ней и дядей на следующий день. Женщина обратилась в полицию, мужчину заключили под стражу - он признал вину.

Специалисты общались с ребенком (его сопровождал психолог) в "Зеленой комнате" - помещение для несовершеннолетних над которыми совершили насилие. Предполагается, что комната помогает создать доверительную обстановку и снизить травмирование при допросе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
19-летняя ярославна может уехать на 20 лет за наркотики
Оперативники выследили череповчанина, воспользовавшегося найденной кредиткой
Череповец готовит новый туристический маршрут
Вологодское мороженое смогут попробовать в Африке
Город металлургов обзаведется новым бассейном
В Череповце появится общедоступный скалодром и веревочный парк
Стометровый бутерброд с маслом был уничтожен за считанные минуты
Два раза в месяц можно полюбоваться вечерней Вологдой с колокольни Софийского собора
В Вологде горел частный дом
Женщина за рулем устроила аварию на дороге Вологда - Новая Ладога
Дебош устроила пара вологжан в кафе на Конева
Крыса застряла в окне детского садика в Череповце
Движение в центре Вологды ограничат в День России
Стали известны подробности ДТП на улице Ленинградской в Вологде
Тракторист на "Беларусе" наехал на мужчину
Стала известна программа празднования Дня России в Вологде