Город металлургов обзаведется новым бассейном
Спорткомплекс планируют возвести в Зашекснинском районе в течение трех лет
Изменить размер текста:
Двухэтажный спорткомплекс построят в Зашекснинском районе Череповца на пустыре у улицы Городецкой. По словам сотрудников мэрии, компания "Агентство недвижимости и инвестиционных проектов" выиграла конкурс на строительство. 350 000 000 рублей собираются потратить на возведение здания.
35 месяцев будет длиться строительство бассейна для детей и взрослых, спортзалов, раздевалок и других необходимых объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU