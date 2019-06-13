2019-06-13T12:08:17+03:00
Общество

Город металлургов обзаведется новым бассейном

Спорткомплекс планируют возвести в Зашекснинском районе в течение трех лет
Евдокия САХАРОВА
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Двухэтажный спорткомплекс построят в Зашекснинском районе Череповца на пустыре у улицы Городецкой. По словам сотрудников мэрии, компания "Агентство недвижимости и инвестиционных проектов" выиграла конкурс на строительство. 350 000 000 рублей собираются потратить на возведение здания.

35 месяцев будет длиться строительство бассейна для детей и взрослых, спортзалов, раздевалок и других необходимых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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