2019-06-13T12:00:18+03:00
Спорт

В Череповце появится общедоступный скалодром и веревочный парк

Олег Кувшинников пообещал построить новый спортивный объект на месте контактного зоопарка в парке КиО
Евдокия САХАРОВА
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что строительство скалодрома и веревочного в парке КиО закончится к сентябрю. Череповчане пожаловались чиновнику на нехватку спорт объектов. Горожанам новое место активного отдыха поможет передохнуть от компьютера и смартфона, начать вести подвижный и интересный образ жизни. Ожидается, что скалодром будет оснащен и для детей, и для взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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