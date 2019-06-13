В Череповце появится общедоступный скалодром и веревочный парк
Олег Кувшинников пообещал построить новый спортивный объект на месте контактного зоопарка в парке КиО
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что строительство скалодрома и веревочного в парке КиО закончится к сентябрю. Череповчане пожаловались чиновнику на нехватку спорт объектов. Горожанам новое место активного отдыха поможет передохнуть от компьютера и смартфона, начать вести подвижный и интересный образ жизни. Ожидается, что скалодром будет оснащен и для детей, и для взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU