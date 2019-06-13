Стометровый бутерброд с маслом был уничтожен за считанные минуты

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-13T11:35:53+03:00

Но этот рекорд не засчитали

Изменить размер текста: A A

В Череповце в считанные минуты был уничтожен бутерброд длиною 100 метров и весом 100 килограммов. Но город попал в Книгу рекордов России совсем по другому поводу. В Вологодской области впервые прошел фестиваль «Молочные традиции», приуроченный к 180-летию маслодела Николая Верещагина, автора рецепта вологодского масла. И в честь такого случая на Соборной горке три часа готовили бутерброд с маслом, которое было произведено на череповецком предприятии.

За работой наблюдал специально приглашенный эксперт. Он и сообщил, что Череповец будет занесен в Книгу рекордов России. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, сделав замеры, провозгласил:

- Это самый большой бутерброд с маслом в России! Его длина 100,83 метра, вес — 110 килограммов. Объявляю рекорд официально зафиксированным!

После объявления рекорда бутерброд недолго заветривался - участники шоу, горожане и гости города металлургов съели его буквально за несколько минут.

По сообщению нашего корреспондента, вкус был изумительным.

ИСТОЧНИК KP.RU