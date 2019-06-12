2019-06-12T18:11:54+03:00
Общество

Два раза в месяц можно полюбоваться вечерней Вологдой с колокольни Софийского собора

Акция "Огни вечерней Вологды" стартует 13 июня
Иван Чухнин
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На вечернюю Вологду можно взглянуть с колокольни Софийского собора. Музей приглашает вологжан и гостей города на экскурсии. В Вологде возобновляется акция «Огни вечерней Вологды», которая будет проходить два раза в месяц.

13 июня пройдет первая экскурсия в рамках этой акции. В дни акции с 22 до 23 можно будет совершить экскурсию на колокольню Софийского собора.

Акция «Огни вечерней Вологды» будет проходить в Вологодском музее-заповеднике два раза в месяц.

Колокольня будет ждать всех желающих 13 и 27 июня, 11 и 25 июня, 8 и 22 августа.

Правда, проход на колокольню будет закрыт при плохой погоде: сильном дожде, порывистом ветре или низкой температуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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