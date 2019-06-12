В Вологде горел частный дом
ЧП случилось на улице Ленинградской
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В Вологде горел частный дом на улице Ленинградской. Сигнал поступил 11 июня в 16:30. На улице Ленинградской возле дома 77-Б горел одноэтажный кирпичный нежилой дом с деревянной верандой.
На место выехали 4 спецмашины. Возгорание было ликвидировано в 17:19.
Внутри дом выгорел на площади 30 квадратных метров, огонь повредил кровлю.
Причиной пожара пресс-служба МЧС называет неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц.
Сумма ущерба устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU