2019-06-12T17:46:33+03:00
Общество

В Вологде горел частный дом

ЧП случилось на улице Ленинградской
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В Вологде горел частный дом на улице Ленинградской. Сигнал поступил 11 июня в 16:30. На улице Ленинградской возле дома 77-Б горел одноэтажный кирпичный нежилой дом с деревянной верандой.

На место выехали 4 спецмашины. Возгорание было ликвидировано в 17:19.

Внутри дом выгорел на площади 30 квадратных метров, огонь повредил кровлю.

Причиной пожара пресс-служба МЧС называет неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц.

Сумма ущерба устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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