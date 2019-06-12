2019-06-12T16:43:30+03:00
Происшествия

Женщина за рулем устроила аварию на дороге Вологда - Новая Ладога

Два автомобиля оказались в кювете
Иван Чухнин
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11 июня на трассе Вологда - Новая Ладога произошло "Газель" и "Ниссан".

Как сообщает портал Город Че, у деревни Нелазское, на 143 км трассы, 51-летняя череповчанка на автомобиле «Ниссан Кашкай», нарушив правила дорожного движения, не уступила дорогу «Газели», за рулем которой находился житель Череповецкого района, мужчина 45 лет.

Произошло столкновение, в котором машины вылетели в кювет по разные стороны дороги.

Они получили кузовные повреждения. Находившееся в автомобилях не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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