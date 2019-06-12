2019-06-12T15:13:00+03:00
Происшествия

Дебош устроила пара вологжан в кафе на Конева

Им не позволили пройти со своим алкоголем
Иван Чухнин
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Мужчина и женщина пришли отдыхать в кафе в Вологде со своим алкоголем.

Все это вылилось в скандал.

Около 00:30 сотрудники Росгвардии выехали на срабатывание тревожной кнопки в одном из кафе на улице Конева.

Оказалось, в кафе пришла оказать пара, с собой они принесли несколько бутылок пива. Так как правилами посетителям запрещено приходить со своим алкоголем, им было сделано предупреждение. Но парочка в ответ стала громко ругаться, в том числе матом, и даже угрожать расправой.

Парочка - 32-летний вологжанин и его 30-летняя подруга - оказалась навеселе. Их препроводили в полицейский околоток для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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