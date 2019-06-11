Крыса застряла в окне детского садика в Череповце

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-11T16:35:52+03:00

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Происшествие случилось накануне в Череповце в детском саду № 77 на улице Первомайской ранним утром.

В одном из окон детского сада застряла крыса.

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца, 10 июня в начале восьмого утра им позвонила заведующая детского сада и попросила помощи. Она пояснила, что дети стали приходить в детский сад. В одной из групп учреждения на ночь было приоткрыта оконная рама для проветривания. В результате там застряло животное, которое оказалось крысой.

Вероятно, она собиралась выбраться из здания на улицу, но попала в ловушку.

Спасатели оперативно приехали на место, на время операции вывели детей из помещения, сообщает Город Че со ссылкой на директора Спасательной службы Череповца Дмитрия Санакоева.

Вся операция заняла менее часа. Животное не пострадало - крысу выпустили на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU