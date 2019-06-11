Движение в центре Вологды ограничат в День России

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-11T14:43:33+03:00

Кроме того, будет запрещена стоянка на участке Советского проспекта

Изменить размер текста: A A

12 июня Вологда празднует День России. На различных площадках пройдут праздничные мероприятия. Поэтому автолюбителей ждут некоторые ограничения.

Как сообщает Администрация города Вологды, 12 июня ограничат движение в районе площади Революции.

Так, на участке Советского проспекта от улицы Марии Ульяновой до улицы Предтеченской с 7:00 до 23:00 будет запрещена парковка автомобилей.

Кроме того, проезд транспорта будет закрыт с 16:45 до 20:00 на участке Советского проспекта от Марии Ульяновой до Предтеченской, а также по площади Возрождения, от Советского проспекта и до улицы Лермонтова.

ИСТОЧНИК KP.RU