Стали известны подробности ДТП на улице Ленинградской в Вологде
Два Ниссана разбились на улице Ленинградской в Вологде. ДТП случилось перекрестке улиц Ленинградской и Благовещенской 11 июня около 12 часов дня.
По сообщению городского отдела ГИБДД, "Ниссан Террано" делал левый поворот - поворачивал с улицы Ленинградской на Благовещенскую.
Им управлял 53-летний водитель. По какой-то причине он не уступил дорогу двигавшейся австречу автомобилю "Нисан Ноут", которым управлял 51-летний водитель. Обе машины получили кузовные повреждения.
Серьезные травмы получил водитель "Ниссан Ноут". Он был госпитализирован. Травмы получила 52-летняя пассажирка кроссовера.
ДТП в центре Вологды.Ольга КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU