2019-06-11T14:35:13+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП на улице Ленинградской в Вологде

Там столкнулись две иномарки
Иван Чухнин
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Два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке.Два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке.Фото: Ольга Кузнецова
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Два Ниссана разбились на улице Ленинградской в Вологде. ДТП случилось перекрестке улиц Ленинградской и Благовещенской 11 июня около 12 часов дня.

По сообщению городского отдела ГИБДД, "Ниссан Террано" делал левый поворот - поворачивал с улицы Ленинградской на Благовещенскую.

Им управлял 53-летний водитель. По какой-то причине он не уступил дорогу двигавшейся австречу автомобилю "Нисан Ноут", которым управлял 51-летний водитель. Обе машины получили кузовные повреждения.

Серьезные травмы получил водитель "Ниссан Ноут". Он был госпитализирован. Травмы получила 52-летняя пассажирка кроссовера.

ДТП в центре Вологды.Ольга КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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