Тракторист на "Беларусе" наехал на мужчину
Тот неожиданно оказался в зоне погрузки сена
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ДТП с трагическим исходом случилось в Вологодской области 26 апреля. 53-летний мужчина работал тракторе в деревне Шелыгино Кичменгско-Городецкого района.
Как сообщили в областном управлении следственного комитета, мужчина выполнял свою работу - за рулем трактора «Бкеларусь 82.1» грузил сено в рулонах, перевозя его из ангара в телегу.
Во время работы рядом оказался 32-летний местный житель. Водитель не увидел его и и наехал. Тавмы оказались несовместимыми с жизнью - в тот же день молодой мужчина умер.
Расследуется уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
ИСТОЧНИК KP.RU