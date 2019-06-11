2019-06-11T14:22:40+03:00
Происшествия

Тракторист на "Беларусе" наехал на мужчину

Тот неожиданно оказался в зоне погрузки сена
Иван Чухнин
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ДТП с трагическим исходом случилось в Вологодской области 26 апреля. 53-летний мужчина работал тракторе в деревне Шелыгино Кичменгско-Городецкого района.

Как сообщили в областном управлении следственного комитета, мужчина выполнял свою работу - за рулем трактора «Бкеларусь 82.1» грузил сено в рулонах, перевозя его из ангара в телегу.

Во время работы рядом оказался 32-летний местный житель. Водитель не увидел его и и наехал. Тавмы оказались несовместимыми с жизнью - в тот же день молодой мужчина умер.

Расследуется уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

ИСТОЧНИК KP.RU

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