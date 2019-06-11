2019-06-11T13:59:35+03:00
Общество

Стала известна программа празднования Дня России в Вологде

Иван Чухнин
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Программа предоставлена Администрацией города Вологды.Программа предоставлена Администрацией города Вологды.
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Вологда подготовила программу празднования Дня России.

12 июня фестиваль настольных игр пройдет на площади Революции. Как заявляют организаторы, свыше 30 видов настольных игр будут представлены около Комсомольского сквера. Начало состязаний - 12:00.

Партнерами проекта станут Вологодское общество инвалидов и КДЦ «Забота».

Вологжане продемонстрируют навык игры в «Дженге», «Картахене»,«Имандждинариуме»,

«Колонизаторах», «Каркассоне».

Все желающие могут прийти поучиться играть в «Тик-такбумм», «Взрывных котят» и «Повелителя Токио».

Кроме площади Революции будут задействованы другие площадки для мероприятий, приуроченных к Дню России.

С 10:00 до 13:00 на стадионе «Динамо» состоится городской турнир по мини-футболу на кубок «Дружбы народов». Вместе с фестивалем настольных игр в 12:00 на пл. Революции начнется часовая фитнес- программа «Zumba».

А в 17:30 стартуют участники заезда на альтернативных видах транспорта «Летний движухамикс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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