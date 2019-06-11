Стала известна программа празднования Дня России в Вологде
Вологда подготовила программу празднования Дня России.
12 июня фестиваль настольных игр пройдет на площади Революции. Как заявляют организаторы, свыше 30 видов настольных игр будут представлены около Комсомольского сквера. Начало состязаний - 12:00.
Партнерами проекта станут Вологодское общество инвалидов и КДЦ «Забота».
Вологжане продемонстрируют навык игры в «Дженге», «Картахене»,«Имандждинариуме»,
«Колонизаторах», «Каркассоне».
Все желающие могут прийти поучиться играть в «Тик-такбумм», «Взрывных котят» и «Повелителя Токио».
Кроме площади Революции будут задействованы другие площадки для мероприятий, приуроченных к Дню России.
С 10:00 до 13:00 на стадионе «Динамо» состоится городской турнир по мини-футболу на кубок «Дружбы народов». Вместе с фестивалем настольных игр в 12:00 на пл. Революции начнется часовая фитнес- программа «Zumba».
А в 17:30 стартуют участники заезда на альтернативных видах транспорта «Летний движухамикс».
ИСТОЧНИК KP.RU