В Вологде найден утонувший мужчина
Труп утонувшего мужчины был найден в реке Вологды. Извлечь его удалось спасателям 10 июня, в понедельник.
Мужчина 1984 года рождения утонул в субботу, 8 июня.
Он купался в реке Вологде напротив женской колонии, что на Советском проспекте. Его искали два дня.
В результате трое задействованных в поиске спасателей передали тело полицию. Точную причину его смерти предстоит определить медикам.
Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, тело другого, 31-летнего мужчины, утонувшего в Лисицынском карьере под Вологдой, не было найдено. Обстоятельства происшествий выясняются.
Напомним, выходные водоемы Вологодчины унесли жизнь 6 чекловек, в том числе 5-летнего мальчика.
ИСТОЧНИК KP.RU