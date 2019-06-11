В Вологде найден утонувший мужчина

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-11T13:44:56+03:00

Он купался в реке Вологде, возле женской колонии

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Труп утонувшего мужчины был найден в реке Вологды. Извлечь его удалось спасателям 10 июня, в понедельник.

Мужчина 1984 года рождения утонул в субботу, 8 июня.

Он купался в реке Вологде напротив женской колонии, что на Советском проспекте. Его искали два дня.

В результате трое задействованных в поиске спасателей передали тело полицию. Точную причину его смерти предстоит определить медикам.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, тело другого, 31-летнего мужчины, утонувшего в Лисицынском карьере под Вологдой, не было найдено. Обстоятельства происшествий выясняются.

Напомним, выходные водоемы Вологодчины унесли жизнь 6 чекловек, в том числе 5-летнего мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU