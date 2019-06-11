Сварщик на предприятии приковал коллегу к бетонной плите
В Великом Устюге завершено расследование уголовного дела о незаконном лишении свободы человека. Местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 127 УК РФ.
ЧП случилось 19 марта в Великом Устюге на территории бывшего судоремонтного завода.
Там 26-летний мужчина взял сварку и приварил цепью к бетонной плите 54-летнего знакомого.
Следователям мужчины пояснили, что оба работали у предпринимателя - там располагается производство железобетонных плит.
Старший был в нетрезвом состоянии и мешал младшему работать.
Поэтому, когда он угомонился и заснул, коллега и приварил его к плите.
Когда пьянчуга проснулся, то сумел освободиться - кувалдой разбил цепь и отправился с заявлением в полицию.
Его узурпатор свою вину признал и вскоре предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU