Сварщик на предприятии приковал коллегу к бетонной плите

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-11T10:15:22+03:00

Вскоре он пойдет под суд

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В Великом Устюге завершено расследование уголовного дела о незаконном лишении свободы человека. Местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 127 УК РФ.

ЧП случилось 19 марта в Великом Устюге на территории бывшего судоремонтного завода.

Там 26-летний мужчина взял сварку и приварил цепью к бетонной плите 54-летнего знакомого.

Следователям мужчины пояснили, что оба работали у предпринимателя - там располагается производство железобетонных плит.

Старший был в нетрезвом состоянии и мешал младшему работать.

Поэтому, когда он угомонился и заснул, коллега и приварил его к плите.

Когда пьянчуга проснулся, то сумел освободиться - кувалдой разбил цепь и отправился с заявлением в полицию.

Его узурпатор свою вину признал и вскоре предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU