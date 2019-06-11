2019-06-11T09:57:12+03:00
Общество

В Вологде побиты температурные максимумы

Вологодчина ждет похолодания
Иван Чухнин
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В Вологде погода побила температурный рекорд 1948 года. Перекрыт абсолютный многолетний максимум, сообщает ИА "ВологдаРегион".

Самый жаркий день был в субботу. 8 июня термометры показали местный максимум +31,3°С. При этом 8 июня 1948 года температурный максимум составлял +29,7°С.

В воскресенье, 9 июня, стрелки термометров достигли +30,3°С. В 48 году рекорд составил +29,5°С. В пятницу, 7 июня, максимальная температура в Вологде была +30°С. Чтобы достичь рекорда 2014 года не хватило 0,1 градуса. Между тем, на Вологодчине обещают похолодание. Станет прохладнее уже 13 июня. Днем температура воздуха поднимется максимум до +17°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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