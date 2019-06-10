Вологжанам запретили пользоваться пляжем и купаться в Парке Мира
Департамент городского хозяйства не справился с приведением пляжа в соответствующий вид
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10 июня в час дня было запланировано открытие пляжа в Парке Мира, но при проверке готовности единственный пляж Вологды тестирование не прошел. Госинспекция ГИМС заявила, что выявлены нарушения: недостаточно песка на берегу, спасательный пост не оснащен согласно нормам. Недостатки планируется исправить до 13 июня.
На берегу висит черный флаг - значит и вода для людей опасна, купаться в ней нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU