Вологжане тонут на несанкционированных пляжах

10 Июнь 21:41 2019-06-10T21:41:08+03:00

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По данным областного УМЧС за жаркие выходные на вологодчине утонули 6 человек, один из них 5-летний малыш, которого дед повел купаться и не уследил. Ребенка унесло течением. Тело обнаружили случайные люди.

Все утонувшие купались на запрещенных пляжах. Спасатели так же сообщили о нескольких случаях спасения тонущих. Например, на Ломоносовском пляже Череповца 8 июня чуть не утонул первоклассник, его родители распивали спиртное, не следили за ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU