В Череповце машина вылетела на трамвайные пути
Рельсы оказались заблокированы, т.к у машины пробиты шины
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В городе металлургов под мостом около улицы Судостроительной произошло ЧП: "Ford Focus", которым управляла череповчанка, вылетел на трамвайные пути. Водитель двигался по проспекту Победы, потом у авто пробило шины. Трамвайные маршруты задержали как минимум на 20 минут, к счастью, транспорт был не сильно загружен: ДТП произошло утром, но не в час пик. Чтобы очистить рельсы пришлось ждать эвакуатор. Пассажироперевозчик заявил об убытках.
ИСТОЧНИК KP.RU