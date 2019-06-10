В Череповце машина вылетела на трамвайные пути

10 Июнь 21:12 2019-06-10T21:12:26+03:00

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В городе металлургов под мостом около улицы Судостроительной произошло ЧП: "Ford Focus", которым управляла череповчанка, вылетел на трамвайные пути. Водитель двигался по проспекту Победы, потом у авто пробило шины. Трамвайные маршруты задержали как минимум на 20 минут, к счастью, транспорт был не сильно загружен: ДТП произошло утром, но не в час пик. Чтобы очистить рельсы пришлось ждать эвакуатор. Пассажироперевозчик заявил об убытках.

ИСТОЧНИК KP.RU