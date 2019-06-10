Циничные мошенники украли 200 тысяч рублей у 95-летней череповчанки

СЕГОДНЯ 18:50 2019-06-10T18:50:48+03:00

Она заметила пропажу и обратилась в полицию

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В полицию Череповца позвонила 95-летняя женщина - ее сбережения украли. У старушки пропало 200 тысяч рублей.

ЧП случилось в обеденное время. К ней в квартиру постучались, якобы, сотрудники газовой службы.

Незнакомцы вошли в квартиру и направились на кухню. Там начался разговор с хозяйкой и осмотр конфорки на газовой плите. После обычных манипуляций газовщики удалились.

Спустя какое-то время женщина зашла к себе в комнату и увидела, что в ее вещах кто-то копался. А все сбережения исчезли.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу Вологодской области, это не единичный случай - жертвами мошенников чаще становятся пожилые люди. Преступники, представляясь сотрудниками ЖКХ, газовой службы, проверки счетчиков, работниками социальных служб по выплате пособий, благотворительных фондов, вводят в заблуждение людей, а затем обкрадывают их.

ИСТОЧНИК KP.RU