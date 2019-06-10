С 1 июля вологжане будут больше платить за газ и электричество
Тариф утвержден еще в прошлом декабре
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Платить будем больше: с 1 июля 2019 года на Вологодчине вырастут тарифы на газ и электричество. Об этом информирует областной департамент топливно-энергетического комплекса.
Тариф на газ вырастет на 1,4 процента и составит 74,11 рубля с человека.
Стоимость электричества вырастет значительней - на 3, 5 процента: стоимость одного киловатт-часа будет составлять 4,67 рубля. Для тех, у кого установлены электроплиты, тариф составит 3,73 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU