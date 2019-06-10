В Вологде у женщины- инвалида украли с привязи теленка
Жители Вологды на улице Гагарина часто видели теленка, пасущегося на широком газоне.
Вечером 25 мая хозяйка не увидела его на привычном месте: около 20:30 кто-то отвязал его от качалей у дома №22 и увел.
Женщина пыталась найти животное в окрестных дворах, но безрезультатно. Она обратилась в полицию. Ущерб вологжанка оценила в 25 тысяч рублей.
Женщина указала, что она - инвалид по состоянию здоровья и не имеет постоянного источника дохода. Животное вологжанка завела для того, чтобы получить доход после его продажи.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Вологды, сотрудникам ППС удалось вычислить вора.
Он задержан, а теленок возращен хозяйке.
За кражу мужчине, который, будучи пьяным, совершил это, грозит лишение свободы до 2 лет свободы.
Мужчина оказался жителем Вытегорского района.
ИСТОЧНИК KP.RU