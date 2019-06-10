На городской свалке в Вологде продолжается тление отходов

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-10T11:28:59+03:00

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"Комсомолка" продолжает следить за ситуацией на городской свалке. Напомним, в субботу в 11:00 в Вологде загорелся мусорный полигон для складирования твердых бытовых отходов на улице Мудрова.

Как сообщает МЧС, по состоянию на 9:00 утра понедельника работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Открытого горения нет, но продолжается очаговое тление на площади 4000 квадратных метров. При этом выделяется ядовитый дым.

Работы по тушению опасного для экологии и здоровья человека ведутся круглосуточно. В пожаре никто не пострадал. К счастью, дым относится от города ветром. По сообщению Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, ведется мониторинг качества воздуха на территории жилой застройки города.

Превышений допустимых концентраций вредных веществ не установлено. Как сообщают жители, запах от пожара чувствовался в некоторых микрорайона города - в частности, в Заречье. На тушение задействована техника предприятия, которому принадлежит свалка - АО «Вторресурсы» и техстредства МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU