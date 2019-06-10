Купальный сезон на Вологодчине открылся трагически

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-10T10:14:47+03:00

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За выходные спасатели зарегистрировали 8 ЧП на воде. При этом 6 человек утонуло.

Как сообщала "Комсомолка", три человека погибли в субботу. 8 июня на реке Еденьга в Тотемском районе утонул 5-летний мальчик. Один мужчина погиб, купаясь на Лисицинском карьере, второй - в реке Вологде, возле женской тюрьмы. Тела мужчин до сих пор не обнаружены.

В Череповце в реке Шексна спасатели выловили из воды и сумели откачать шестилетнего мальчика, ребёнка, отдыхавшего с пьяными родителями.

В воскресенье из реки Ягорба в Череповце выловили 52-летнего утопленника. В Вытегорском районе в деревне Кожино около 12:30 в Тудозере - найден труп 58-летнего мужчины. В Великоустюгском районе у деревни Власово в реке Луженьга утонул 31-летний мужчина.

В Череповце на Ломоносовском пляже тонула 52-летнюю женщину. Её доставили в больницу без сознания, утром она пришла в себя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU