Вологодским школьникам найдут работу
В молодежном центре ГОР.СОМ 35 пройдет встреча ребят с кадровым агентством
-Фото: vk.com
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Центр занятости молодежи организует встречу школьников с кадровым агентством. 13 июня, в четверг, в 16:00 в МЦ «ГОР.СОМ 35» ребятам расскажут о востребованных профессиях и открытых вакансиях для несовершеннолетних.
Руководитель Центра занятости молодежи объясняет, что существуют сложности с трудоустройством несовершеннолетних: не все компании идут на это, однако сейчас есть 96 предложений о работе. Для участия в проекте необходимо заполнить анкету - скачать ее в группе Центра занятости ВКонтакте или взять в МЦ на ул. Козленская, 2.
ИСТОЧНИК KP.RU