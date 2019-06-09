2019-06-09T14:23:54+03:00
Общество

Вологодским школьникам найдут работу

В молодежном центре ГОР.СОМ 35 пройдет встреча ребят с кадровым агентством
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: vk.com
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Центр занятости молодежи организует встречу школьников с кадровым агентством. 13 июня, в четверг, в 16:00 в МЦ «ГОР.СОМ 35» ребятам расскажут о востребованных профессиях и открытых вакансиях для несовершеннолетних.

Руководитель Центра занятости молодежи объясняет, что существуют сложности с трудоустройством несовершеннолетних: не все компании идут на это, однако сейчас есть 96 предложений о работе. Для участия в проекте необходимо заполнить анкету - скачать ее в группе Центра занятости ВКонтакте или взять в МЦ на ул. Козленская, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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