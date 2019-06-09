На Вологодчине 42 тысячи пенсионеров старше 80 лет
34 вологжанина уже отметили свое столетие
Изменить размер текста:
В Вологодской области из 380 тысяч пенсионеров 42626 уже перешагнули свои 80 лет жизни, из них 34 человека старше 100 лет. Двое женщин долгожителей уже отметили 107-летие: одна проживает в Череповце, другая в Соколе. В Никольске живет 103-летняя вологжанка.
По числу долгожителей первый Череповецкий район - там 9 человек, вторая Вологда - 7 пожилых рекордсменов.
По информации из областного ПФР, треть всех вологжан вышла на пенсию досрочно, а у долгожителей пенсии выше.
ИСТОЧНИК KP.RU