На Вологодчине 42 тысячи пенсионеров старше 80 лет

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-09T13:29:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области из 380 тысяч пенсионеров 42626 уже перешагнули свои 80 лет жизни, из них 34 человека старше 100 лет. Двое женщин долгожителей уже отметили 107-летие: одна проживает в Череповце, другая в Соколе. В Никольске живет 103-летняя вологжанка.

По числу долгожителей первый Череповецкий район - там 9 человек, вторая Вологда - 7 пожилых рекордсменов.

По информации из областного ПФР, треть всех вологжан вышла на пенсию досрочно, а у долгожителей пенсии выше.

ИСТОЧНИК KP.RU