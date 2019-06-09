В Череповце пройдут бесплатные молочные экскурсии и мастер-классы
В День города пройдет фестиваль «Молочные традиции»
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Фестиваль «Молочные традиции» начнется 12 июня в Череповце в 11 часов и закончится к 16. Его посвятили 180-летию маслодела Николая Верещагина. На улице Социалистической планируют открыть одну из развлекательных площадок: будут экскурсии, детская познавательная программа, чаепитие, дегустация ЧМК, мультпарад, игровая, мастер-классы по поделками из фетра, объемные аппликации, по резьба по дереву, пескография.
Все мероприятия - бесплатные.
ИСТОЧНИК KP.RU