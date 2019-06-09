2019-06-09T14:26:31+03:00
Происшествия

В Вологодской области утонул ребенок

В Череповце утопающего спасли профессиональные спасатели
Иван Чухнин
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8 июня трое человек утонули на Вологодчине, об этом сообщили в пресс-служба МЧС. Одного утопающего удалось спасти. В Тотемском районе в деревне Усть-Еденьга утонул мальчик-дошкольник. Он отправился на реку купаться в сопровождении дедушки. Ребёнка подхватило течение. Очевидцы произошедшего бросились в реку, но вытащили ребенка уже погибшим.

Ещё один ребёнок, ему 6 лет, отдыхал с родителями на Ломоносовском пляже в Череповце. Страшно представить - что было бы, если не помощь спасателей. Они вытащили тонущего мальчика из воды и сумели реанимировать.

Ещё двое мужчин утонули в карьере деревни Лисицыно под Вологдой и в городе Вологде. Тела их не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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