2019-06-09T14:39:01+03:00
Происшествия

Вторые сутки горит городская свалка в Вологде на улице Мудрова

В воздух выброшены тонны ядовитых веществ
Иван Чухнин
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Кадр ТК "Русский Север".Кадр ТК "Русский Север".
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Как сообщала "Комсомолка", в субботу, 8 июня, около 11 утра в Вологде загорелась свалка. Черный дым и пламя было видно из разных районов города. К середине дня огонь сумели сбить, но тление продолжилось И вечером горожане вновь увидели огромный столб пламени и дыма. К счастью, ветер был от города. Но все таки смог захватил часть микрорайонов к северу и северо-востоку от городской свалки.

МЧС говорит о том, что опасности пожар для населения не представляет. Врачи все-таки советуют аллергикам и пожилым людям провести воскресенье на природе.

Сегодня тушение пожара продолжается - бульдозерами разрывают, а пожарные проливают тлеющие отходы. Напомним, при горении свалки выделяются ядовитые вещества и диоксины.

Комментарии и информацию дает только пресс-служба МЧС. По их информации, Роспотребнадозор не зафиксировал превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе города.

Причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, хотя это охраняемый объект.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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