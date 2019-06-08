Газ взорвался в квартире вологжанки

СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-08T17:15:50+03:00

При взрыве пострадала хозяйка квартиры в двухквартирном доме. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

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В Вологодской области в квартире взорвался баллонный газ. ЧП случилось 8 июня в Кичменгском Городке. Как стало известно, баллон с сжиженным газом находился внутри квартиры. Женщина включила свет и тут же раздался взрыв.

Сигнал на пульт дежурного МЧС России по Вологодской области поступил по системе-112 8 июня в 0:08.

Хлопок газа произошел на кухне дома №4 по адресу улица Подлесная, дом 4.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области, женщине 47 лет. Она травмирована взрывной волной - у нее перелом ноги. Ожогов нет. Женщину госпитализировали в районную центральную больницу.

Квартира существенно пострадала: выбито стекло, деформированы перегородка и обшивка дома.

По словам представителей пресс-службы ГУ МЧС, на место выезжали спасатели, полицейские и местные власти.

ИСТОЧНИК KP.RU